Un Si Grand Soleil spoilers : Yann en plein cauchemar, les résumés jusqu’au 13 mars 2026

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 13 mars 2026 – Qu’est-ce qui vous attend en mars dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 9 au vendredi 13 mars 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Pablo est innocenté et Caroline s’installe finalement à Montpellier. Pendant ce temps là, les choses vont mal tourner pour Yann. Il va être au coeur d’une tragédie et se retrouver en plein cauchemar !

Et entre Johanna et Yann, rien ne va plus. De son côté, Muriel est inquiète pour Lucie. Et à la ferme, Flore s’implique de plus en plus.



Un si grand soleil spoilers les résumés du 9 au 13 mars 2026

Lundi 9 mars 2026 (épisode 1874) : Tandis que Caroline concrétise son installation à Montpellier, Lucie débarque chez Yann.

Mardi 10 mars 2026 (épisodes 1875) : Alors que Flore se heurte à la réalité du travail à la ferme, une tragédie plonge Yann en plein cauchemar.

Mercredi 11 mars 2026 (épisode 1876) : Sabine découvre que son père a donné un coup de pouce à Caroline. De son côté, Muriel s’inquiète pour Lucie.

Jeudi 12 mars 2026 (épisode 1877) : Johanna se voit confier une nouvelle affaire qui ne plait pas à Yann. Côté ferme, Flore s’engage dans une course-poursuite effrénée.

Vendredi 13 mars 2026 (épisode 1878) : Ludo a une idée pour exploiter les talents de Flore, quant à Johanna, elle réalise que son projet n’a pas l’effet escompté.

