

Publicité





Vivement Dimanche du 1er février 2026 : les invités de Michel Drucker – Aujourd’hui, Michel Drucker vous donne rendez-vous sur France 3 pour un numéro inédit de son divertissement dominical « Vivement dimanche ». Découvrez dès maintenant les invités du jour.





Rendez-vous à 13h30 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Vivement Dimanche du 1er février 2026 : les invités

Ce dimanche, Vivement dimanche propose un numéro inédit riche en émotions et en invités de marque autour de Michel Drucker. La première partie sera consacrée à un hommage à Michel Delpech, figure incontournable de la chanson française. À cette occasion, Michel Drucker recevra Geneviève Delpech, Didier Barbelivien, Bénabar et Pascal Obispo, qui évoqueront l’artiste, son héritage musical et les souvenirs marquants liés à ses plus grands succès.

En seconde partie, place à une nouvelle série de rencontres et d’échanges avec Bénabar, Pascal Obispo, Frédéric Bourali, Stéphanie Le Quellec et Emmanuel Chaunu. Entre confidences, actualité et moments de complicité, l’émission promet une après-midi chaleureuse dans la plus pure tradition de Vivement dimanche.



Publicité





Retrouvez aussi « Vivement dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV