20h30 le dimanche du 1er mars 2026 : les invités de Laurent Delahousse





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2







« 20h30 le dimanche » du 1er mars 2026, l’entretien de Guy Savoy

« La cuisine est l’art de transformer instantanément en joie des produits chargés d’histoire » : telle est la devise qui accueille les clients à l’entrée de son établissement. Depuis plus de cinquante-cinq ans, Guy Savoy cuisine avec la même passion : magnifier les produits, célébrer la gourmandise et étonner ceux qui s’attablent chez lui.

Premier chef admis à l’Académie des beaux-arts



Pour la neuvième année consécutive, sa maison a été sacrée « meilleur restaurant du monde ». En 2024, il est également devenu le premier chef à intégrer l’Académie des beaux-arts.

Comment parvient-il à nourrir sans cesse ce désir de créer, de transmettre et de faire rayonner la gastronomie française ? Laurent Delahousse est allé à sa rencontre dans sa cuisine parisienne, mais aussi dans son refuge alpin, dont il ouvre exceptionnellement les portes pour la première fois.

