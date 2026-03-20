Audiences 19 mars 2026 : « Meurtres à l’île de Ré » leader devant « Indiana Jones », « Erica » au plus bas

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Audiences 19 mars 2026 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences jeudi soir avec la rediffusion du téléfilm « Meurtres à l’île de Ré », avec Bruno Salomone, qui a rassemblé 3 millions de téléspectateurs pour 18,3 de pda.





C’est devant M6 avec le film inédit « Indiana Jones et le cadran de la destinée », qui a rassemblé 2,56 millions de téléspectateurs pour 19,2% de pda.







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Audiences 19 mars 2026 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec les deux derniers épisodes de la saison 2 de la série « Erica », qui ont rassemblé 2,13 millions de téléspectateurs en moyenne pour 13,6% de pda. La saison termine au plus bas.

France 2 est loin derrière et très faible avec un numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial », qui a rassemblé 747.000 téléspectateurs pour 5% de pda.



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Source chiffres audiences : Médiamétrie