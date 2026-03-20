Danse avec les Stars du 20 mars : la bataille des juges ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

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Danse avec les Stars du 20 mars 2026, le prime 7 – Après l’élimination de Angélique Angarni-Filopon et Yann-Alrick Mortreuil la semaine dernière, place au prime 7 de la saison 15 de « Danse avec les Stars ». Ce soir, un cinquième couple quittera définitivement l’aventure !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







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Danse avec les Stars, présentation du prime 7

Ce soir, Danse avec les Stars vous propose un prime exceptionnel : la bataille des juges ! Quatre juges, quatre équipes… Chacun d’eux prendra la tête de deux couples et imaginera pour eux une chorégraphie inédite.

Les notes obtenues par chaque duo seront ensuite additionnées, et l’équipe qui totalisera le plus de points remportera la victoire… et décrochera sa place pour le prochain prime. Alors, quel juge mènera son équipe au sommet et remportera cette Bataille des Juges ?



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Danse avec les Stars, les équipes des juges avec les célébrités et danseurs encore en compétition

L’équipe de Chris Marques : Laure Manaudou et Christian Millette – Juju Fitcats et Jordan Mouillerac

L’équipe de Jean-Marc Généreux : Marcus et Marie Denigot – Lucie Bernardoni et Christophe Licata

L’équipe de Mel Charlot : Emma et Dorian Rollin – Maghla et Adrien Caby

L’équipe de Fauve Hautot : Julien Lieb et Elsa Bois – Samuel Bambi et Ana Riera

VIDÉO Danse avec les Stars du 20 mars 2026, la bande-annonce

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