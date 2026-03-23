Demain Nous Appartient du 23 mars : Noor piégée, Manon harcelée (résumé + vidéo épisode 2166 en avance)

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Demain nous appartient du 23 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2166 de DNA – Noor va être piégée à l’hôpital ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et de son côté, Manon est mal à l’aise avec Nolan, son prof de krav-maga…





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Demain nous appartient du 23 mars 2026 – résumé de l’épisode 2166

Noor a reçu un message anonyme lui réclamant des opiacés contre des informations sur sa mère. Elle alerte la police et passe la nuit chez Soraya. Le jour de l’anniversaire de leur mère, les sœurs Beddiar se recueillent chacune à leur tour sur sa tombe.

Au commissariat, Georges et Karim soupçonnent un lien avec l’hôpital et identifient deux suspects potentiels. Noor reprend le travail, s’excuse auprès de Romain par message, puis rend visite à un patient dans le coma avant d’aller au cimetière. Le soir, ce patient fait une overdose de morphine, et Noor apparaît comme la dernière infirmière à l’avoir vu.



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Romain, rassuré par la présence de Prune, dort mieux. Soraya se concentre sur son travail tandis que Gabriel organise leur voyage de noces.

De son côté, Manon découvre que Nolan, son prof de krav-maga, a menti pour se retrouver seul avec elle et la met mal à l’aise. Elle en parle ensuite à Sofia…

Enfin, Charles a un date au Little Spoon avec Marion, une substitut du procureur. Après avoir évoqué son passé judiciaire, il comprend que cela compromet la suite de leur relation.

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VIDÉO Demain nous appartient du 23 mars 2026 – extrait de l’épisode

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