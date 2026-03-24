Demain Nous Appartient du 24 mars : Noor sanctionnée, Romain manipulé (résumé + vidéo épisode 2167 en avance)

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Demain nous appartient du 24 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2167 de DNA – Noor va perdre son travail ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et de son côté, Romain est manipulé par Prune…





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Demain nous appartient du 24 mars 2026 – résumé de l’épisode 2167

Alors qu’elle organise son mariage, Soraya est alertée par Samuel : sa sœur Noor est accusée d’avoir commis une erreur médicale et doit comparaître devant un comité disciplinaire. La famille du patient porte plainte pour empoisonnement. Noor affirme qu’elle n’a rien fait de mal et soupçonne la personne qui la faisait chanter pour des opiacés d’être derrière cette affaire. Karim et Georges, convaincus de son innocence, peinent toutefois à trouver des pistes.

Fragilisée et bientôt suspendue, Noor peut compter sur le soutien de Judith, qui l’encourage à reprendre contact avec Romain. Mais celui-ci, très proche de sa belle-sœur Prune, ne voit pas ses appels, celle-ci les effaçant en secret. La situation dégénère encore lorsqu’une photo de Noor circule sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Ange de la Mort ».



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Dans le même temps, Manon est perturbée par le comportement insistant de Nolan, son prof de krav maga, qui va jusqu’à venir la trouver au commissariat… De son côté, Sofia cherche à gagner en indépendance en trouvant un petit boulot, tandis qu’Alex s’inquiète pour Milo, un jeune garçon livré à lui-même aux Halles et très évasif sur sa famille.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Noor au plus mal, elle panique ! (vidéo épisode du 26 mars)

VIDÉO Demain nous appartient du 24 mars 2026 – extrait de l’épisode

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