Demain Nous Appartient spoilers : qui harcèle Noor ? Réponse ! Ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 23 au 27 mars 2026)



Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 23 au 27 mars 2026 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Publicité





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite du harcèlement subit par Noor. Alors que celle-ci révèle à la police le message de chantage qu’elle a reçu, ça va aller encore plus loin : l’un de ses patients est victime d’une surdose de morphine, William et Chloé le sauvent in-extremis, la police est prévenue. Noor est mise à pied par l’hôpital même si elle jure qu’elle a bien fait son travail. Noor est convaincue que c’est le fameux corbeau qui l’a piégée et s’en est pris à son patient. Plus tard, les évènements prennent une nouvelle tournure : Noor est harcelée publiquement sur les réseaux sociaux !

Derrière ce que subit Noor, on peut déjà vous révéler que c’est Pruce, la soeur d’Océane ! Elle est amoureuse de Romain et bien décidée à écarter Noor par tous les moyens…

Pendant ce temps là, Manon subit l’insistance de Nolan, son prof de krav-maga. Il la drague malgré le fait qu’elle lui ait dit être fiancée et il va même jusqu’à débarquer au commissariat pour la voir.



Publicité





Quant à Raphaëlle, sa cousine Marguerite fait son grand retour à Sète !

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient : la date du retour de Leïla (Samira Lachhab) dévoilée… mais la vérité va surprendre les fans !

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 23 au 27 mars 2026

Lundi 23 mars 2026 (épisode 2166) : L’optimisme de Noor est de courte durée… Le passé de Charles lui colle à la peau. Le cours de sport de Manon la fait plus suer que prévu…

Mardi 24 mars 2026 (épisodes 2167) : L’avenir professionnel de Noor est en péril. Manon reçoit une visite déplaisante au commissariat. Milo, un petit garçon solitaire, se met les Halles à dos.

Mercredi 25 mars 2026 (épisode 2168) : Noor doit faire face au harcèlement en ligne. L’indépendance de Milo interpelle Alex. Bastien ne supporte pas le rapprochement de Marceau et Violette.

Jeudi 26 mars 2026 (épisode 2169) : Samuel s’inquiète de l’état de santé mentale de Noor. Georges accepte de rendre service à Sara et Roxane, à ses risques et périls… Christelle est aux premières loges de retrouvailles surprises.

Vendredi 27 mars 2026 (épisode 2170) : Romain découvre une autre facette de Prune. Bart réalise à quel point Enora compte pour lui. Marguerite partage sa vie privée en classe… par accident !

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 23 au 27 mars 2026

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…