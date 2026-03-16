Émotion et hommages après la mort de Bruno Salomone : « son cancer avait récidivé »

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L’annonce de la disparition de l’acteur et humoriste Bruno Salomone, décédé à l’âge de 55 ans, a provoqué une vague d’émotion sur les réseaux sociaux et dans le monde du spectacle. De nombreux comédiens qui ont partagé l’écran ou la scène avec lui ont tenu à lui rendre hommage, saluant sa gentillesse, son talent et l’homme qu’il était dans la vie.











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Parmi les premiers à réagir, son ami de longue date Jean Dujardin, avec qui il avait notamment fait ses débuts dans la troupe comique « Nous C Nous » puis avec lequel il avait tourné dans « Brice de Nice », a publié une photo et un message sur Instagram.

« Mon frère s’en est allé … » a-t-il écrit. Un hommage court mais chargé d’émotion pour celui qui avait partagé avec Bruno Salomone les débuts de leur carrière et de nombreux souvenirs.

Les acteurs de « Fais pas ci, fais pas ça » bouleversés

Les partenaires de l’acteur dans la série culte « Fais pas ci, fais pas » ça ont également exprimé leur immense tristesse. Dans cette fiction familiale diffusée sur France 2, Bruno Salomone incarnait Denis Bouley, un père anxieux et attachant, rôle qui l’avait rendu extrêmement populaire auprès du public.



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Son épouse à l’écran, Isabelle Gélinas, a confié son émotion dans un témoignage particulièrement poignant :

« C’est complètement irréel, je n’arrive pas à y croire. Je n’arriverais pas à parler de lui à l’imparfait. […] Depuis le mois de septembre, on savait qu’il n’y avait plus aucune chance, il était condamné. Mais il avait vraiment une force de vie hors du commun donc il s’est accroché le plus longtemps possible. »

Même émotion pour Valérie Bonneton, qui incarnait la voisine et amie de la famille Bouley dans la série :

« On s’est vus pour la dernière fois il n’y a pas très longtemps. On s’y attendait mais c’est comme si c’était un membre de la famille qui partait. »

Un cancer qui avait récidivé

L’actrice Hélène de Fougerolles, qui avait également croisé la route du comédien au cours de sa carrière, a elle aussi partagé un souvenir personnel évoquant la maladie que Bruno Salomone avait choisi de garder discrète :

« Je savais qu’il était malade. Il y a deux, trois ans au cours d’un dîner, il m’avait avoué : “Tu sais j’ai eu un cancer”. Et puis en septembre dernier, j’ai su par quelqu’un d’autre que son cancer avait récidivé. Il ne voulait pas que ça se sache, il était très pudique Bruno, il ne voulait pas que les gens aient pitié de lui. »

Ces nombreux témoignages soulignent tous la même chose : derrière l’humoriste et le comédien populaire se cachait un homme profondément apprécié par ses pairs.