« Fais pas ci fais pas ça » : 2 épisodes en hommage à Bruno Salomone ce soir sur France 2 (20 mars 2026)

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« Fais pas ci fais pas ça » au programme TV du vendredi 20 mars 2026. Ce soir à la télé, France 2 rend hommage à Bruno Salomone et rediffuse deux épisodes spéciaux de la série « Fais pas ci fais pas ça ». L’occasion de retrouver, non sans plaisir, les Bouley et les Lepic.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 2 et bien sûr en avant-première puis replay sur France.TV.







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« Fais pas ci fais pas ça », le prime de Noël baptisé « Y aura-t-il Noël à Noël ? »

Cette année, Fabienne et Renaud Lepic bousculent la tradition : pour la première fois, ils ne passeront pas Noël avec leurs enfants, préférant s’envoler à deux pour Las Vegas afin d’assister au spectacle de Céline Dion. De leur côté, Valérie et Denis Bouley ont décidé d’imposer à leur famille un réveillon placé sous le signe de la sobriété, de l’écologie et de la générosité.

Mais chez les enfants « Boulpic », la contestation monte : ils réclament un Noël comme avant, avec le Père Noël, une avalanche de cadeaux et un festin digne de ce nom. Une question se pose donc, plus que jamais cette année : y aura-t-il vraiment Noël à Noël ?



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Avec Valérie Bonneton (Fabienne Lepic), Guillaume de Tonquédec (Renaud Lepic), Isabelle Gelinas (Valérie Bouley), Bruno Salomone (Denis Bouley), Yannis Lespert (Christophe Lepic), Tiphaine Haas (Soline Lepic), Cannelle Carré-Cassaigne (Charlotte Lepic), Lucas Lepic (Timothée Kempen-Hamel), Alexandra Gentil (Tiphaine Bouley), Lilian Dugois (Eliott Bouley), Juliane Lepoureau (Salomé Bouley), Maxime Attard (Kim)

Et en guests : Isabelle Nanty, Cécile Rebboah et Laurence Boccolini.

Et à 22h « On va marcher sur la lune »

Cinq ans ont passé depuis que nous avions quitté les familles Bouley et Lepic, au moment de leur premier Noël après le confinement. Les enfants ont depuis grandi, pris leur indépendance et bâti leur propre vie, tandis que leurs parents, eux, ont avancé en âge.

Désireux de redonner un nouvel élan à leur quotidien, les enfants décident d’inscrire Fabienne, Renaud, Valérie et Denis à un concours pour le moins original, organisé par Agence spatiale européenne. Ce programme, fondé sur un protocole expérimental, a pour objectif de préparer des citoyens ordinaires à un futur voyage sur la Lune. Et contre toute attente… ils font partie des heureux sélectionnés.

Avec Valérie Bonneton (Fabienne Lepic), Guillaume de Tonquédec (Renaud Lepic), Isabelle Gelinas (Valérie Bouley), Bruno Salomone (Denis Bouley), Yannis Lespert (Christophe Lepic), Tiphaine Haas (Soline Lepic), Cannelle Carré-Cassaigne (Charlotte Lepic), Timothée Kempen-Hamel (Lucas Lepic), Alexandra Gentil (Tiphaine Bouley), Lilian Dugois (Eliott Bouley), Juliane Lepoureau (Salomé Bouley), Basile Violette (Kim)

Avec la participation de : Isabelle Nanty (Christiane), Cécile Rebboah (Corinne), Alice Dufour, François Vincentelli (Dominique Julien) et Cyril Gueï (Thierry Salmon)