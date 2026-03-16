Ici tout commence du 16 mars : Coline sabote Stanislas et Bakary ! (résumé + vidéo épisode 1393 en avance)

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Ici tout commence du 16 mars 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1393 – Le concours du Prix Armand des Arts de la Table se poursuit ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et alors qu’Angèle lui a parlé de sa rupture et expliqué que Stanislas avait prévu de partir en douce, Coline se venge en sabotant Stanislas et Bakary pendant l’épreuve…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Ici tout commence du 16 mars – résumé de l’épisode 1393

À l’Institut, Alice et Laetitia soutiennent Stanislas après sa rupture avec Angèle. Malgré ses doutes, il accepte finalement de poursuivre le Prix Armand avec Bakary. De son côté, Angèle confie à Coline qu’elle a quitté Stanislas après avoir appris qu’il avait failli partir à Londres sans la prévenir, ce qui pousse Coline à vouloir être impitoyable avec lui.

Lors de la seconde épreuve au Double A, les binômes doivent réaliser un service tiré au sort. Coline et Laetitia réussissent leur service à la russe. Stanislas et Bakary, eux, héritent d’un service à la cloche. Toujours furieuse, Coline sabote discrètement une cloche, déclenchant un TOC incontrôlable chez Stanislas lorsqu’il remarque la tache. Honteux après s’être emporté contre Bakary, il s’excuse puis quitte l’épreuve, tandis que Coline regrette son geste.



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Par ailleurs, Malik envisage de quitter l’Institut pour devenir critique culinaire. Touchés, Léonard et Pénélope proposent à la direction de créer un module de critique culinaire. Le projet est accepté et Malik est invité à y participer avec la cheffe Guinot, ce qui le convainc de rester.

Enfin, Mehdi peine à s’intégrer à l’hôtel Jourdain. Après s’être confié à Lionel, il saisit une occasion d’aider Denis à recréer le menu de son mariage pour surprendre Jeanne lors de leurs noces de porcelaine.

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Ici tout commence du 16 mars 2026 – extrait vidéo

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