Ici tout commence du 19 mars : Billie sur le départ, Delobel de retour (résumé + vidéo épisode 1396 en avance)

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Ici tout commence du 19 mars 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1396 – Billie s’apprête à quitter l’institut pour plusieurs mois dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et le chef Delobel fait son grand retour à l’institut. Rose a une idée pour dynamiser le master…





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Ici tout commence du 19 mars – résumé de l’épisode 1396

Stanislas donne rendez-vous à Angèle pour lui parler. Il avoue qu’il a tendance à fuir quand il perd pied et il s’excuse. Elle lui confie s’être sentie rejetée, mais ils finissent par se réconcilier. Angèle lui laisse une seconde chance.

À l’Institut, Ferdinand présente ses excuses à Billie pour s’être moqué de Stanislas et l’invite au restaurant. Elle refuse, annonçant qu’elle part bientôt en stage à Londres pour plusieurs mois, ce qui le bouleverse.



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De son côté, Stanislas doute de sa légitimité après ses crises de TOC, mais Angèle, Coline, Laetitia et Bakary plaident sa cause auprès d’Anaïs, qui assure n’avoir jamais voulu le licencier. Ses proches et ses élèves lui réservent ensuite une surprise pour fêter son Prix Armand, et il accepte finalement de reprendre son poste à l’Institut.

Bianca tente de provoquer Joséphine pour que Loup prenne sa défense, mais le plan échoue. Plus tard, Loup pousse Clotilde à discuter avec Bianca, qui lui avoue se sentir jugée personnellement. Clotilde lui explique qu’elle est simplement plus exigeante parce qu’elle croit en son potentiel, ce qui lui redonne confiance.

Enfin, Jasmine peine à convaincre avec son concept culinaire. Rose et Enzo réalisent alors que les élèves de Master manquent de motivation. Pour les secouer, Rose fait appel au chef Delobel, venu dans le but de recruter l’un d’eux comme chef pour son futur restaurant.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Jasmine va-t-elle quitter l’institut ? (vidéo épisode du 23 mars)

Ici tout commence du 19 mars 2026 – extrait vidéo

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