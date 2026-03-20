Ici tout commence du 20 mars : Milan et Anaïs s’éloignent, Laetitia s’en va (résumé + vidéo épisode 1397 en avance)

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Ici tout commence du 20 mars 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1397 – Milan et Anaïs s’éloignent peu à peu dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et dans le même temps, Milan est de plus en plus proche de Jasmine…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Ici tout commence du 20 mars – résumé de l’épisode 1397

À l’Institut, Jasmine confie à Milan et Tom que sa présentation devant Rose et Enzo a été un échec. Pour l’aider à retrouver l’inspiration, Tom propose une session cuisine à trois avec un ingrédient imposé, idée qu’elle accepte avec enthousiasme.

Dans le même temps, Rose, Anaïs et le chef Delobel annoncent aux élèves du Master l’organisation de sélections pour désigner le futur chef du nouveau restaurant de Delobel, qui aura carte blanche sur le concept. Tom, Lionel et Julia sont très motivés, mais Jasmine doute de ses capacités. Soutenue par Milan, qui décide de lui consacrer tout son week-end pour l’aider, elle est profondément touchée…



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De son côté, Milan reproche à Anaïs de le mettre au second plan à cause de ce projet, même si elle lui promet de se rattraper. Parallèlement, Olivia, débordée par la préparation du concours du MOF, décide de faire travailler ses élèves de première année sur ses propres recettes. Malgré leur bonne volonté, Bianca, Loup et César se sentent dépassés par la technicité demandée.

Enfin, Stanislas et Angèle invitent Bakary à venir vivre à la ferme, une proposition qu’il accepte avec joie, tandis que Laetitia fait ses adieux avant de rentrer à Paris.

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Ici tout commence du 20 mars 2026 – extrait vidéo

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