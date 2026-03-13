Ici Tout Commence spoiler : Anaïs recadre Rose et Enzo... (vidéo épisode du 17 mars)

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Ici tout commence spoiler – On peut dire qu’Anaïs prend son rôle de directrice par interim à coeur dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Et alors que Teyssier sera bientôt de retour, Anaïs veut que tout soit parfait quand il reprendra ses fonctions à la tête de l’institut.











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Alors dans quelques jours, Anaïs ne va pas hésiter à recadrer Rose et Enzo… En cause, le faible niveau des jeunes chefs du master ! Si Rose et Enzo ont l’air satisfaits, ce n’est pas le cas d’Anaïs. Elle ne mâche pas ses mots et leur dit qu’elles trouvent qu’ils « ronronnent ».

Rose et Enzo sont sous le choc mais Anaïs leur fait remarquer que l’élève qui a le plus de réservations à l’Atelier, c’est Tom Azem avec son concept british ! Rose se vexe et préfère partir…

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1394 du 17 mars 2026 : Anaïs ne mâche pas ses mots

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