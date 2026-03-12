Ici Tout Commence spoiler : Mehdi mal, il confie à Lionel qu'il... (vidéo épisode du 16 mars)



Ici tout commence spoiler – Mehdi est désormais chef du brunch à l’hôtel Jourdain dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Mais entre son divorce avec Hortense et ce nouveau job, dans quelques jours, Mehdi va avoir un gros coup de blues…











A l’hôtel Jourdain, Mehdi décide de faire venir Lionel. Ce dernier est déçu, il comptait goûter ses fameux croissants ! Mais il remarque que Mehdi ne va pas bien… Il lui confie qu’il souffre de n’avoir aucun pote à l’hôtel. Il se sent seul ! Lionel décide alors de lui donner quelques conseils pour les intéractions sociales et pour créé du lien avec les Jourdain…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1393 du 16 mars 2026 : Mehdi se confie à Lionel

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



