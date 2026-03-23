« Je vous trouve très beau » : France 3 rend hommage à Isabelle Mergault ce soir (23 mars 2026)

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Quelques jours après la triste disparition d’Isabelle Mergault, France 3 lui rend hommage ce lundi soir en diffusant son film, « Je vous trouve très beau » avec Michel Blanc, Medeea Marinescu et Wladimir Yordanoff dans les rôles principaux.





À voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en streaming sur France.TV.







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Synopsis de votre film

Aymé Pigrenet vient de perdre sa femme. Plus que le chagrin, c’est surtout l’angoisse de devoir désormais assumer seul tout le travail de la ferme qui le terrasse. Il comprend rapidement qu’il ne pourra pas s’en sortir ainsi et qu’il lui faut absolument retrouver une compagne.

Dans ce petit village, la tâche s’annonce pourtant difficile. Aymé décide alors de se tourner vers une agence matrimoniale. Contrairement aux autres clients, il ne cherche pas l’amour, mais une femme robuste, capable de l’aider efficacement dans son quotidien à la ferme. La directrice, comprenant qu’il privilégie l’utile à l’affectif, lui suggère de se rendre en Roumanie, où de nombreuses jeunes femmes seraient prêtes à tout pour échapper à la misère.



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C’est là-bas, en Roumanie, qu’Aymé fait la connaissance d’Elena…

Le saviez-vous ?

Sorti sur grand écran en 2006, ce film a été très important pour Isabelle Mergault puisqu’il s’agissait de sa toute première réalisation. Et cela lui a valu de recevoir notamment le César de la Meilleure première oeuvre ainsi que le Prix RAIMU du scénario.

C’est après avoir regardé un reportage à la télévision sur la solitude d’hommes vivant seuls à la campagne et prêts à tout pour rencontrer l’amour, qu’Isabelle Mergault a eu l’idée de ce film.

VIDÉO « Je vous trouve très beau » : bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre film tel que publiée par France 3 sur les réseaux sociaux