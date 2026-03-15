L’acteur et humoriste Bruno Salomone est mort à 55 ans

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Une bien triste nouvelle. Le comédien et humoriste français Bruno Salomone est décédé ce dimanche 15 mars à l’âge de 55 ans, a annoncé son agent à l’AFP au nom de sa famille. L’acteur, très populaire auprès du grand public, s’est éteint après avoir combattu une longue maladie.





Révélé au tournant des années 2000 dans le paysage humoristique français, Bruno Salomone s’était fait connaître au sein de la troupe comique « Nous C Nous » aux côtés notamment de Jean Dujardin. Son humour absurde et son sens du personnage avaient rapidement séduit le public.







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Au fil des années, l’acteur avait construit une carrière solide à la télévision comme au cinéma. Il restera particulièrement associé au rôle de Denis Bouley dans la série familiale « Fais pas ci, fais pas ça », diffusée sur France 2, où son interprétation d’un père anxieux et maladroit avait marqué toute une génération de téléspectateurs.

Au cinéma, il avait également participé à plusieurs comédies populaires, dont « Brice de Nice » ou encore « Les Vacances de Ducobu ». Les amateurs de séries l’avaient aussi aperçu dans Kaamelott, où il incarnait le personnage de Caius Camillus.



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En parallèle de sa carrière d’acteur, Bruno Salomone s’était également illustré sur scène avec plusieurs spectacles humoristiques et avait publié des ouvrages, dont le roman « Les Misophones » en 2019.

Sa disparition a suscité une vive émotion dans le monde du spectacle et auprès du public, qui garde en mémoire son humour singulier et ses personnages attachants. De nombreux hommages devraient lui être rendus dans les prochains jours.