« Le grenier du péché » : votre téléfilm inédit ce 16 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

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« Le grenier du péché » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 16 mars 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’intitule « Le grenier du péché ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« Le grenier du péché » : l’histoire, le casting

Kelsey, une adolescente profondément marquée par la disparition de sa mère, emportée par un cancer du sein, décide de lui rendre hommage en se lançant un défi : courir un semi-marathon afin de récolter des fonds pour la lutte contre la maladie. Soutenue par son père et sa meilleure amie, elle partage régulièrement ses entraînements et ses progrès sur les réseaux sociaux. De son côté, Billy, un « incel » instable revenu vivre chez sa mère Debbie le temps que celle-ci se remette d’un accident de la route, développe une obsession pour la jeune fille. Un jour, alors que Kelsey s’entraîne, il passe à l’acte et l’enlève.



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Avec : Jean Louisa Kelly (Debbie), Sophia Carriere (Kelsey), Keenan Tracey (Billy), John Cassini (Frank)

Et à 16h, « La nuit où ma fille a disparu… » (rediffusion)

Claire Porter et sa fille Sarah quittent Chicago pour s’installer à Mattowa, une petite ville, alors que l’année scolaire est déjà en cours. Claire vient d’y être nommée directrice adjointe dans le même lycée que sa fille. Rapidement, Ruth, l’entraîneuse de l’équipe de basket, propose à Sarah de rejoindre les Vipers. L’essai est concluant et la jeune fille est aussitôt intégrée à l’équipe. Pour célébrer son arrivée, ses nouvelles coéquipières organisent une soirée. Malgré quelques inquiétudes, Claire accepte de laisser sa fille y aller, à condition qu’elle ne rentre pas trop tard. Mais au fil de la soirée, les messages qu’elle lui envoie restent sans réponse. Le lendemain, l’angoisse grandit : Sarah n’est pas rentrée. Pensant d’abord qu’elle a dormi chez Maddie, Claire découvre rapidement que ce n’est pas le cas. Après avoir appelé tout le monde et cherché partout, elle doit se rendre à l’évidence : sa fille est introuvable.

Avec : Rya Kihlstedt (Ruth Simmons), Kate Drummond (Claire Porter), Al Mukadam (Rick Watchorn), Kamilla Kowal (Maddie)