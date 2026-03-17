Les 12 coups de midi du 17 mars 2026 : Cyprien continue, qui est sur l’étoile mystérieuse ?

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Les 12 coups de midi du 17 mars 2026, 178ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce mardi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi a signé une victoire à 1000 euros aujourd’hui et poursuit son incroyable parcours !











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Les 12 coups de midi du 17 mars, rien de plus sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait grimper ses gains au total de 742 210 euros en gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a toujours 3 indices : le lac de Côme, en Italie, en photo de fond; un champignon, et une pile de livres.

Rappelons que c’est l’actrice Eva Green qui pourrait être derrière cette étoile. Elle a notamment joué dans le James Bond Casino Royale, dont plusieurs scènes ont été tournées au lac de Côme. Le champignon pourrait quant à lui faire allusion au fait qu’elle a déjà confié à plusieurs reprises qu’il s’agit de l’un de ses aliments favoris. Enfin, les livres pourraient évoquer son rôle dans l’adaptation des Trois Mousquetaires ou encore sa participation à des livres audio aux côtés de sa mère, Marlène Jobert.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Leonardo DiCaprio, George Clooney



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Les 12 coups de midi, vidéo replay du 17 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+