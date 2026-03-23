Les 12 coups de midi du 23 mars 2026 : nouvel indice sur l’étoile mystérieuse, qui est derrière ? Réponse !

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Les 12 coups de midi du 23 mars 2026, 184ème victoire de Cyprien – Encore une victoire de Cyprien ce dimanche dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Cyprien a une nouvelle fois remporté 3000 euros à partager avec un téléspectateur et il ne reste plus que 15 cases sur l’étoile mystérieuse, qui sera entièrement dévoilée dans quelques jours.











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Les 12 coups de midi du 23 mars, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait monter sa cagnotte au total de 763 260 euros en gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a un nouvel indice : une bouteille d’eau. Il s’ajoute aux précédents indices : le lac de Côme, en Italie, en photo de fond; un champignon, une pile de livres, un drapeau de pirates, et des roses.

Rappelons que c’est l’actrice Eva Green qui pourrait être derrière cette étoile. Elle a notamment joué dans le James Bond Casino Royale, dont plusieurs scènes ont été tournées au lac de Côme. Le champignon pourrait quant à lui faire allusion au fait qu’elle a déjà confié à plusieurs reprises qu’il s’agit de l’un de ses aliments favoris. Enfin, les livres pourraient évoquer son rôle dans l’adaptation des Trois Mousquetaires ou encore sa participation à des livres audio aux côtés de sa mère, Marlène Jobert, et les roses car elle a été égérie de la campagne automnale de Roger Vivier intitulée « La Rose Vivier ».

Noms déjà proposés pour cette étoile : Leonardo DiCaprio, George Clooney, Stendhal



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Les 12 coups de midi, vidéo replay du 23 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+