Les 12 coups de midi du 24 mars 2026 : un oiseau sur l’étoile mystérieuse, qui s’y cache ?

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Les 12 coups de midi du 24 mars 2026, 185ème victoire de Cyprien – Et de 185 victoire pour Cyprien ce lundi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Cyprien a signé une victoire à 1000 euros de gains alors qu’il ne reste plus que 11 cases sur l’étoile mystérieuse.











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Les 12 coups de midi du 24 mars, plus que 11 cases sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte de Cyprien totalise ainsi l’incroyable somme de 763 760 euros en gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a un nouvel indice : un oiseau. Il s’ajoute aux précédents indices : le lac de Côme, en Italie, en photo de fond; un champignon, une pile de livres, un drapeau de pirates, des roses, et une bouteille.

En cette semaine spéciale Sidaction, notez que 44.000 euros ont déjà été récoltés.

Rappelons que c’est l’actrice Eva Green qui se cache sur cette étoile. Elle a notamment joué dans le James Bond Casino Royale, dont plusieurs scènes ont été tournées au lac de Côme. Le champignon pourrait quant à lui faire allusion au fait qu’elle a déjà confié à plusieurs reprises qu’il s’agit de l’un de ses aliments favoris. Enfin, les livres pourraient évoquer son rôle dans l’adaptation des Trois Mousquetaires ou encore sa participation à des livres audio aux côtés de sa mère, Marlène Jobert, les roses car elle a été égérie de la campagne automnale de Roger Vivier intitulée « La Rose Vivier », et l’oiseau pour le film « White Bird ».



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Noms déjà proposés pour cette étoile : Leonardo DiCaprio, George Clooney, Stendhal

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 24 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+