Les 12 coups de midi du 3 mars 2026 : Cyprien frôle l’élimination, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

Les 12 coups de midi du 3 mars 2026, 165ème victoire de Cyprien – On peut dire que Cyprien s’est fait peur ce mardi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il était en retard sur son adversaire lors du Coup Fatal après plusieurs erreurs ! Par chance pour le Maître de Midi, son adversaire a paniqué face à l’enjeu et il a donc signé une nouvelle victoire.











Les 12 coups de midi du 3 mars, une nouvelle étoile mystérieuse

Cyprien a finalement signé une victoire à 3.000 euros, ce qui fait grimper sa cagnotte au total de 702 360 euros de gains et cadeaux.

Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, grâce à l’un de nos fidèles abonnés sur Facebook, on peut vous révéler l’indice de la photo de fond : il s’agit du lac de Côme, en Italie, depuis la Villa del Balbianello. Et il devrait s’agir d’Eva Green derrière cette étoile.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 3 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



