Les rencontres du Papotin du 21 mars : Franck Dubosc ce soir sur France 2 (VIDÉO)

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« Les rencontres du Papotin » du 21 mars 2026 – Nouveau numéro inédit des « Rencontres du Papotin » ce samedi soir sur France 2. Pour ce nouveau numéro, retrouvez les journalistes atypiques des Rencontres du Papotin pour une interview sans filtre de Franck Dubosc.





A suivre dès 20h30 sur France 2 mais aussi sur france.tv







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« Les rencontres du Papotin » du 21 mars 2026 : Franck Dubosc face à la rédaction du Papotin

Figure majeure de la comédie française et récemment récompensé par un César, Franck Dubosc a su séduire le public grâce à ses personnages devenus emblématiques et à son sens aiguisé de l’autodérision. À l’occasion du Festival de l’Alpe d’Huez, la rédaction du Papotin l’a rencontré dans le décor lumineux des montagnes.

Au fil de l’émission, l’acteur s’est confié sur les moments clés de sa vie et de sa carrière, évoquant aussi bien ses grands succès populaires que ses périodes de doute et ses souvenirs les plus marquants. Une rencontre à la fois intime, sincère et pleine de bonne humeur.



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VIDÉO bande-annonce

📆C'est au tour de Franck Dubosc de répondre aux questions rafraichissantes des Papotins dans cet épisode inédit des Rencontres du Papotin, ce samedi 21 mars à 20h30 sur France 2 ! ❄️#LesRencontresduPapotin #LePapotin pic.twitter.com/SFR2cLJYXN — Le Papotin (@JournalPapotin) March 18, 2026

Les rencontres du Papotin, rappel du principe

Le Papotin est un journal fondé en 1990 par Driss El Kesri, alors éducateur à l’hôpital de jour d’Antony. Il réunit aujourd’hui 53 journalistes porteurs de troubles du spectre autistique. Chaque mercredi matin, ces journalistes atypiques participent à une conférence de rédaction orchestrée par Julien Bancilhon, rédacteur en chef du journal et psychologue. Ensemble, ils échangent autour des articles et des personnalités qui feront l’objet des prochaines interviews. En 2022, Kiosco.TV et Quad+TEN, sur une idée originale de Éric Toledano et Olivier Nakache, lancent sur France 2 une adaptation télévisée inspirée du journal.

Les Rencontres du Papotin, un rendez-vous mensuel à découvrir sur France 2, chaque samedi à 20h30.