Ligue 1 : PSG / Monaco en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Ligue 1 6 mars 2026 – PSG / Monaco en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir. Début de la 25ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain qui reçoit l’AS Monaco.





Un match à suivre ce vendredi soir à 20h45 en exclusivité sur Ligue 1+.







Le Paris Saint-Germain reçoit l’AS Monaco ce vendredi soir au Parc des Princes pour le choc de la 25ᵉ journée de Ligue 1. Leaders du championnat, les Parisiens veulent consolider leur avance en tête après une série solide en championnat et pourraient creuser l’écart sur leurs poursuivants en cas de succès devant leur public.



Face à eux, Monaco arrive avec l’ambition de bousculer le leader. Les Monégasques restent sur une bonne dynamique et espèrent confirmer leurs progrès face à un adversaire qu’ils connaissent bien cette saison, les deux clubs s’étant déjà affrontés à plusieurs reprises ces dernières semaines dans différentes compétitions. Ce duel promet une rencontre intense entre deux équipes offensives, dans un choc important pour la course aux places européennes… et peut-être pour le titre.

PSG / Monaco – Composition des équipes

🔵 PSG (composition officielle) : Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – Dro, Vitinha, Zaïre-Emery – Doué, Barcola, Kvaratskhelia

🔵 Monaco (composition officielle) : Köhn – Kehrer, Zakaria (c), Faes – Vanderson, Camara, Bamba, Caio Henrique – Akliouche, Balogun, Coulibaly

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre PSG / Monaco ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 20h45.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

PSG / Monaco, 25ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce vendredi soir.