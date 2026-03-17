Ligue des Champions : suivre Chelsea / PSG en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue des champions 17 mars 2026 – Chelsea / PSG en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ ! La Ligue des Champions se poursuit ce mercredi soir avec le huitième de finale retour entre le Paris Saint-Germain et Chelsea en Angleterre.





Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+ Foot, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







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Le choc entre Chelsea FC et Paris Saint-Germain s’annonce explosif ce soir à Stamford Bridge, en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Battus 5-2 à l’aller à Paris, les Blues sont dos au mur et doivent réaliser un véritable exploit pour espérer se qualifier. Portés par leur public, les Londoniens devraient attaquer d’entrée, mais devront aussi corriger leurs largesses défensives aperçues au match aller.

En face, le PSG aborde cette rencontre en position de force grâce à son attaque redoutable et son avance confortable. Les Parisiens peuvent se permettre de gérer tout en restant dangereux en contre, dans un match qui s’annonce ouvert et spectaculaire. Sauf énorme retournement de situation, le club français semble bien parti pour valider son billet pour les quarts de finale, même si Chelsea croit encore à une improbable remontada.



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Chelsea / PSG – Composition des équipes

🔵 Chelsea (composition probable) : Sanchez – Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella – Lavia, Caicedo – Palmer, Enzo Fernandez (c), Neto – João Pedro

🔵 PSG (composition probable) : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

Chelsea / PSG en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ Foot dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

Chelsea / PSG, match de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+.