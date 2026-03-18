Ligue des Champions : suivre Liverpool / Galatasaray en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue des champions 18 mars 2026 – Liverpool / Galatasaray en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ ! La Ligue des Champions se poursuit ce mercredi soir avec le huitième de finale retour entre Liverpool et le Galatasaray.





Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+ coup d’envoi de la rencontre à 21h.







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Le duel entre Liverpool FC et Galatasaray SK s’annonce bouillant ce soir à Anfield, en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Battus 1-0 à l’aller en Turquie, les Reds sont contraints de réagir devant leur public pour espérer inverser la tendance et décrocher leur qualification.

Face à eux, Galatasaray arrive avec un léger avantage mais devra résister à la pression d’Anfield. Solides et efficaces lors du premier match, les Turcs tenteront de gérer leur avance tout en restant dangereux en contre. Dans une confrontation encore très ouverte, Liverpool devra prendre des risques, ce qui promet une rencontre intense et spectaculaire.



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Liverpool / Galatasaray – Composition des équipes

🔵 Liverpool (composition probable) : Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike.

🔵 Galatasaray (composition probable) : Cakir; Sallai, Singo, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Yilmaz, Sara, Lang; Osimhen

Liverpool / Galatasaray en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

Liverpool / Galatasaray, match de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+.