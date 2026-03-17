Ligue des Champions : suivre Manchester City / Real Madrid en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue des champions 17 mars 2026 – Manchester City / Real Madrid en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ Foot ! La Ligue des Champions se poursuit ce mercredi soir avec le huitième de finale retour entre le Real de Madrid et Manchester City.





Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+ coup d’envoi de la rencontre à 21h.







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Le duel entre Manchester City et Real Madrid promet un énorme spectacle ce soir à l’Etihad Stadium, en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Battus 3-0 à l’aller à Madrid, les hommes de Pep Guardiola sont face à un défi immense : ils doivent réaliser un match parfait pour espérer renverser la situation et rester en vie dans la compétition.

En face, le Real Madrid arrive avec une avance confortable et toute son expérience européenne pour gérer ce type de rendez-vous. Portés par leur efficacité offensive et leur solidité en transition, les Madrilènes devraient jouer en contrôle tout en restant dangereux en contre. Sauf retournement exceptionnel, le club espagnol semble en position idéale pour se qualifier, mais Manchester City, très solide à domicile, compte bien croire jusqu’au bout à l’exploit.



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Manchester City / Real Madrid – Composition des équipes

🔵 Manchester City (composition probable) : Donnaruma – Nunes, Dias, Guehi, Aït-Nouri – Rodri, O’Reilly – Cherki, Silva, Doku – Haaland

🔵 Real Madrid (composition probable) : Courtois – Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, Carreras – Valverde, Tchouaméni, Pitarch, Güler – Diaz, Vinicius.

Manchester City / Real Madrid en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

Manchester City / Real Madrid, match de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+.