Ligue des Champions : suivre Tottenham / Atlético de Madrid en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue des champions 18 mars 2026 – Tottenham / Atlético de Madrid en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ Foot ! La Ligue des Champions se poursuit ce mercredi soir avec le huitième de finale retour entre Tottenham et l’Atlético de Madrid.





Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+ Foot coup d’envoi de la rencontre à 21h.







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Le match entre Tottenham Hotspur et Atlético de Madrid s’annonce déséquilibré sur le papier après la lourde défaite des Spurs à l’aller. Battus 5-2 à Madrid, les Londoniens devront réaliser un exploit retentissant pour espérer renverser la situation devant leur public.

En face, l’Atlético de Madrid aborde ce match retour avec une avance confortable et toute son expérience des grandes soirées européennes. Les hommes de Diego Simeone devraient gérer leur avantage avec rigueur, en s’appuyant sur leur solidité défensive et leur efficacité en transition. Sauf énorme retournement de situation, les Madrilènes semblent en très bonne position pour se qualifier.



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Tottenham / Atlético de Madrid – Composition des équipes

🔵 Tottenham (composition probable) : Vicario – Danso, Dragusin, van de Ven – Porro, Sarr, Gray, Spence – Kolo Muani, Solanke, Tel

🔵 Atlético de Madrid (composition probable) : Musso – Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri – Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman – Alvarez, Griezmann

Tottenham / Atlético de Madrid en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ Foot dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

Tottenham / Atlético de Madrid, match de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+.