Ligue Europa : suivre Aston Villa / Lille en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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UEFA Europa League – Aston Villa / Lille en direct, live et streaming, c’est ce jeudi 19 mars 2026. Après la Ligue des Champions, place aux huitièmes de finale retour de l’UEFA Europa League ce jeudi. Lille se déplace à Aston Villa.





A suivre sur Canal+, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







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Aston Villa accueille le LOSC ce jeudi à Villa Park pour le match retour des huitièmes de finale de Ligue Europa. Les Anglais abordent cette seconde manche avec un léger avantage après leur victoire 1-0 à l’aller à Lille, un résultat qui place les Villans en position favorable avant de jouer devant leur public.

Pour les Lillois, la mission est claire : marquer au moins une fois pour relancer la qualification face à une équipe d’Unai Emery réputée solide à domicile. Le LOSC devra se montrer plus efficace offensivement qu’au match aller, tandis qu’Aston Villa cherchera à gérer son avance et à profiter des espaces laissés par les Nordistes. L’issue de cette rencontre déterminera le dernier quart-finaliste de la compétition dans un duel qui s’annonce serré et tactique.



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Aston Villa / Lille – Composition des équipes

🔵 Aston Villa (composition probable) : Martinez – Cash, Konsa, Torres, Digne – Onana, Douglas Luiz – Sancho, McGinn, Rogers – Watkins

🔵 Lille (composition probable) : Özer – Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud – Mukau, Bentaleb, Bouaddi – Haraldsson, Giroud, Fernandez-Pardo

Aston Villa / Lille en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+. Coup d’envoi de la rencontre à 21h.

Pour le score en temps réel et le résultat final de cette rencontre, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA Europa League.

Aston Villa / Lille, match de l’UEFA Europa League, un match à suivre ce soir sur Canal+.