Ligue Europa : suivre Lille / Aston Villa en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

UEFA Europa League – Lille / Aston Villa en direct, live et streaming, c’est ce jeudi 12 mars 2026. Après la Ligue des Champions, place aux huitièmes de finale de l’UEFA Europa League ce jeudi. Lille reçoit Aston Villa.





A suivre sur Canal+ Foot, coup d’envoi de la rencontre à 18h45.



Publicité





Ce jeudi soir, le LOSC reçoit Aston Villa à la Decathlon Arena – Stade Pierre‑Mauroy pour le match aller des huitièmes de finale de la UEFA Europa League. Deux ans après leur dernière confrontation en Coupe d’Europe, les deux clubs se retrouvent pour un duel qui s’annonce intense.

Les Lillois espèrent profiter de l’avantage du terrain pour prendre une option avant le match retour en Angleterre, tandis que l’équipe dirigée par Unai Emery veut confirmer ses ambitions européennes. Cette rencontre promet un duel équilibré entre deux formations qui visent une place en quarts de finale.



Publicité





Lille / Aston Villa – Composition des équipes

🔵 Lille (composition officielle) : Özer – Santos, Mbemba, Mandi, Perraud – Mukau, Bentaleb, André (c) – Perrin, Giroud, Haraldsson

🔵 Aston Villa (composition officielle) : Martinez – Bogarde, Konsa (c), Torres, Digne – Onana, Luiz – Sancho, Rogers, Buendia – Watkins.

Lille / Aston Villa en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ Foot. Coup d’envoi de la rencontre à 18h45.

Pour le score en temps réel et le résultat final de cette rencontre, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA Europa League.

Lille / Aston Villa, match de l’UEFA Europa League, un match à suivre ce soir sur Canal+.