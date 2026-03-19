Ligue Europa : suivre Lyon / Celta Vigo en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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UEFA Europa League – Lyon / Celta Vigo en direct, live et streaming, c’est ce jeudi 19 mars 2026. Après la Ligue des Champions, place aux huitièmes de finale retour de l’UEFA Europa League ce jeudi. L’Olympique Lyonnais accueille le Celta Vigo.





A suivre sur Canal+ Foot, coup d’envoi de la rencontre à 18h45.







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L’Olympique Lyonnais reçoit le Celta Vigo ce jeudi 19 mars au Groupama Stadium en huitième de finale retour de Ligue Europa. Une rencontre particulièrement indécise après le match aller disputé en Espagne, qui s’était soldé par un match nul 1-1, Lyon égalisant en toute fin de match.

Ce deuxième acte est donc décisif pour la qualification en quarts de finale. Les deux équipes arrivent dans une dynamique mitigée ces dernières semaines, ce qui renforce l’incertitude autour de l’issue de la rencontre. Devant son public, l’OL devra profiter de l’avantage du terrain pour faire la différence face à une équipe galicienne solide et expérimentée sur la scène européenne.



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Lyon / Celta Vigo – Composition des équipes

🔵 Lyon (composition probable) : Greif – Mata, Niakhaté, Tagliafico – Kango, Morton, Tolisso, Abner – Nartey – Endrick, Yaremchuk

🔵 Celta Vigo (composition probable) : Radu – Rodriguez, Starfelt, Alonso – Rueda, Vecino, Moriba, Carreira – Lopez, Duran, Swedberg

Lyon / Celta Vigo en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ Foot. Coup d’envoi de la rencontre à 18h45.

Pour le score en temps réel et le résultat final de cette rencontre, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA Europa League.

Lyon / Celta Vigo, match de l’UEFA Europa League, un match à suivre ce soir sur Canal+.