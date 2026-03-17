« L’île de la tentation » du 17 mars 2026 : l’alarme retentit et un nouveau couple débarque ce soir (extrait vidéo épisode 9)

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« L’île de la tentation » au programme TV du mardi 17 mars 2026 – Ce soir à la télé, W9 diffuse l’épisode 9 de « L’île de la tentation » avec Delphine Wespiser. Au programme, la fin de la confrontation entre Laureen et Tino, mais aussi l’arrivée d’un nouveau couple dans l’aventure ! Et l’alarme va retentir sur la plage des hommes après qu’une femme ait cédé à la tentation.





A découvrir dès 21h10 sur W9 et M6+.







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Ce qui vous attend dans l’épisode du 9 ce 17 mars 2026, extrait vidéo

Ce soir, l’aventure de « L’île de la tentation » s’achève pour Laureen et Tino. Alors que Tino a trompé Laureen avec une tentatrice, il supplie Laureen de lui pardonner… Mais elle décide de repartir séparément, c’est la rupture !

Suite à leur départ, la prod introduit un nouveau couple : Estelle et Maxime.



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Quant à Lucie, libérée après que Hugo ait choisi de vivre pleinement son histoire avec une tentatrice, elle se lâche de plus en plus avec Quentin. Ils finissent par s’embrasser et l’alarme retentit sur la plage des hommes ! Les images sont diffusées en live à Hugo.

Sur L'île de la tentation, il n'y a pas que les esprits qui s'échauffent… 🥵

"L'île de la tentation", tous les mardis à 21:25 sur W9 et M6+ #IDLT pic.twitter.com/zkKXhf5nag — W9 (@W9) March 17, 2026

« L’île de la tentation » : rappel de la présentation

Cinq nouveaux couples ont choisi de mettre leur amour à l’épreuve. Ils s’étaient juré fidélité et soutien, mais avec le temps, les doutes se sont installés, fragilisant leurs certitudes et assombrissant leur avenir commun. Pour faire le point sur leur relation, ils vont vivre une expérience hors du commun : pendant 16 jours, ils seront séparés et n’auront aucun contact.

Les femmes s’installeront sur une plage paradisiaque, entourées de dix célibataires bien décidés à les séduire. De leur côté, leurs partenaires partageront leur quotidien avec dix tentatrices célibataires, prêtes à tout pour ébranler leurs convictions.

Cette saison, les repères risquent de vaciller, les limites seront mises à l’épreuve et certaines vérités pourraient éclater là où on ne les attend pas. Arrivés avec des doutes, ils repartiront de l’Île de la tentation avec des réponses… ensemble ou séparément.