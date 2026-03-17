« L’île de la tentation » spoiler : un autre homme va céder à la tentation ! (épisode 10)

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Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans le prochain épisode de la saison 4 de « L’île de la tentation » ? Alors que l’épisode 9 était diffusé ce mardi soir sur W9, on peut déjà vous dire que les choses vont mal tourner pour plusieurs couples la semaine prochaine !











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Un homme va céder à la tentation et carrément être surpris entrain de prévoir la suite, en dehors de l’aventure, avec sa tentatrice. Il s’agit d Rémy avec Constance ! Il va déraper après un date. Lors du feu de camps, Virginie découvre des images de Constance, qui révèle que Rémy lui a dit avoir envie d’elle. Et sur une ultime vidéo, elle voit Rémy et Constance, dans le van qui les ramène de date. Ils prévoient de se revoir en dehors, Rémy lui dit qu’ils devront être discrets et qu’elle devra garder le silence vis à vis de Virginie ! Celle-ci est sous le choc et pleure.

Et alors qu’Estelle et Maxime débutent à peine l’aventure, Estelle va tomber de très haut. Pour son deuxième feu de camps, elle a déjà pas moins de six vidéos de Maxime ! Lui qui disait qu’il prouvait à Estelle qu’elle pouvait avoir confiance en lui est déjà entrain de déraper. Il avoue à sa tentatrice être prêt à glisser… Estelle pleure.

Et du côté de Chris et Marine, rien ne va plus aussi. Marine est sur le point de succomber à la tentation et elle va très loin tandis que de son côté, Chris affirme que s’ils devaient se séparer, il arriverait sans problème à se détacher d’elle !



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La suite le mardi 24 mars dans l’épisode 9 sur W9 !