Lucie Bernardoni (Star Academy) accusée de maltraitance : sa fille Lily sort du silence !

La polémique autour de Lucie Bernardoni, actuellement au casting de « Danse avec les Stars », continue de prendre de l’ampleur. Après les accusations de son ex-compagnon, le compositeur Pedro Alves, c’est désormais leur fille Lily qui est sortie du silence sur les réseaux sociaux.











Lily s’exprime en story Instagram

L’adolescente de 15 ans a publié, hier, un message en story sur Instagram, dans lequel elle semble évoquer l’affaire qui agite actuellement les médias. Sans citer explicitement ses parents ni donner davantage de détails, elle a partagé ces mots :

« La vérité peut déranger, choquer, bousculer. Mais pour celle qui la porte depuis trop longtemps, elle est surtout une libération. Merci à ceux qui disent je te crois. »

Un message bref mais lourd de sens, qui intervient quelques jours après la médiatisation de la plainte déposée par son père, Pedro Alves, et ses prises de parole publiques.

De graves accusations

Pour rappel, le compositeur accuse la finaliste de la Star Academy 2004 de faits de violences et de négligence envers leur fille adolescente. Dans une interview accordée au magazine Voici, il affirmait notamment que Lily aurait été « livrée à elle-même » lorsqu’elle se trouvait chez sa mère et évoquait également des « faits de violence intolérables ».



Pedro Alves assure par ailleurs avoir déposé plainte le 29 novembre 2025 et affirme qu’une enquête est actuellement en cours.

Lucie Bernardoni silencieuse

De son côté, Lucie Bernardoni n’a, pour l’heure, toujours pas réagi publiquement à ces nouvelles déclarations ni au message publié par sa fille. Son avocate indiquait récemment que sa cliente n’avait, à ce stade, fait l’objet d’aucune convocation et ignorait si une enquête avait été ouverte.

À ce stade, aucune décision judiciaire n’a été rendue. Les accusations portées par Pedro Alves sont contestées par l’avocate de Lucie Bernardoni et l’affaire suit désormais son cours sur le plan judiciaire.