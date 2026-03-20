Margot (Star Academy) dévoile son nouveau single « Bodycount » (VIDÉO)

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Révélée au grand public dans la promotion 2023 de la Star Academy, aux côtés de Pierre Garnier, Héléna ou encore Julien Lieb, Margot poursuit son parcours musical et présente aujourd’hui un nouveau single intitulé « Bodycount ».











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Après plusieurs titres sortis à la suite de l’émission, la jeune artiste confirme sa volonté de s’imposer durablement dans le paysage pop français avec ce morceau à la fois moderne et engagé.

Un titre pop, énergique et générationnel

Avec « Bodycount », Margot propose un single pop up-tempo à l’énergie immédiate. Le morceau se veut à la fois accrocheur et porteur d’un message fort. La chanteuse y revendique une parole libre, décomplexée et générationnelle, retournant un terme souvent stigmatisant pour en faire un symbole de puissance et d’affirmation de soi.

Le titre se distingue par son côté feel-good, malgré un sujet plus profond qu’il n’y paraît. Une dualité qui correspond parfaitement à l’image que Margot construit depuis sa sortie de la Star Academy : une artiste solaire, mais consciente des enjeux sociétaux et de l’image des jeunes femmes dans la pop actuelle.



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VIDÉO Le clip officiel de « Bodycount »

Le clip, tourné en extérieur dans une ambiance urbaine et naturelle, accompagne l’univers du morceau avec des images dynamiques et spontanées, à l’image de la personnalité de la chanteuse.

Une carrière qui se construit depuis la Star Academy

Depuis son passage remarqué au château de Dammarie-les-Lys en 2023, Margot a progressivement posé les bases de sa carrière musicale. Si Pierre Garnier a remporté la saison, plusieurs académiciens, dont Héléna et Julien Lieb, ont également connu un fort engouement du public. Margot, elle, a choisi de construire son parcours à son rythme, en enchaînant singles et projets personnels afin d’affirmer son identité artistique.

« Bodycount » marque ainsi une nouvelle étape dans son évolution musicale, avec un positionnement plus affirmé et une direction artistique plus pop et actuelle.