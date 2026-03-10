N’oubliez pas les paroles du 10 mars 2026 : Quentin ne brille déjà plus !

N’oubliez pas les paroles du 10 mars 2026, 6 victoires pour Quentin – Nouvelles victoires de Quentin ce mardi soir dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Mais alors qu’il avait très bien démarré, le maestro ne brille plus !


Capture FTV


N’oubliez pas les paroles du mardi 10 mars 2026, Quentin continue

Dans le détail ce mardi soir, Quentin a remporté 1.000 euros sur la première émission et rien du tout sur la deuxième. Il totalise 23.000 euros de gains en 6 victoires, il stagne.

Le maestro tentera de conserver son micro d’argent mercredi soir aux côtés de Nagui.

N’oubliez pas les paroles du replay de 10 mars l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mardi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.


