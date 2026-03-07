N’oubliez pas les paroles du 7 mars 2026 : Augustine éliminée, Quentin démarre fort !

N’oubliez pas les paroles du 7 mars 2026, 2 victoires pour Quentin – Augustine, la tombeuse de Maxime, a déjà été éliminée ce samedi soir dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Elle est repartie avec 10.000 euros de gains en 2 victoires.


N’oubliez pas les paroles du samedi 7 mars 2026, Quentin démarre fort

C’est Quentin qui lui a pris le micro d’argent dès la première émission aujourd’hui. Il a signé une première victoire avec la somme maximale de 20.000 euros et une seconde à 1.000 euros. Il totalise donc déjà 21.000 euros de gains en une soirée et sera de retour lundi.

N’oubliez pas les paroles du replay de 7 mars l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce samedi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

