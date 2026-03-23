Obsèques de Bruno Salomone : ses proches et son épouse Audrey lui ont rendu un dernier hommage

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Les obsèques de l’acteur et humoriste Bruno Salomone se sont déroulées ce lundi matin à Joinville-le-Pont, dans le Val-de-Marne, la commune où il résidait depuis de nombreuses années. La cérémonie, organisée dans la plus grande discrétion, s’est tenue en présence de sa famille, de ses proches et de plusieurs personnalités du monde artistique.





Décédé le 15 mars 2026 à l’âge de 55 ans des suites d’un cancer, le comédien avait choisi de mener son combat contre la maladie à l’abri des regards. Ses funérailles ont ainsi été célébrées dans un cadre intime, conformément à la volonté de ses proches.







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Audrey Salomone, très entourée lors de la cérémonie

Au premier rang se trouvait son épouse, Audrey, particulièrement éprouvée par la disparition du comédien. Selon les informations et les photos publiées par le magazine Gala, elle a pu compter sur le soutien de proches et d’amis du couple venus lui rendre hommage et accompagner l’acteur pour son dernier voyage.

Plusieurs personnalités étaient présentes pour saluer la mémoire de celui qui avait marqué la télévision française avec la série « Fais pas ci, fais pas ça », dans laquelle il incarnait le personnage de Denis Bouley pendant près de dix ans.



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La présence remarquée de Jean Dujardin

Parmi les personnalités présentes figurait notamment Jean Dujardin, ami de longue date de Bruno Salomone. Les deux comédiens s’étaient rencontrés dans la troupe humoristique « Nous C Nous », avant de poursuivre chacun une carrière couronnée de succès. Ils avaient aussi tourné les films « Brice de Nice » ensemble.

Sa présence aux obsèques a été particulièrement remarquée, témoignant de la proximité qui unissait toujours les deux artistes depuis leurs débuts sur scène.

Une cérémonie sobre et intime à Joinville-le-Pont

La cérémonie funéraire s’est déroulée dans la ville de Joinville-le-Pont, où l’acteur vivait depuis plusieurs années. Fidèle à la personnalité discrète de Bruno Salomone, l’hommage s’est voulu simple et réservé à un cercle restreint de proches.

La disparition de Bruno Salomone a suscité une vive émotion dans le milieu artistique, et ces obsèques ont marqué l’ultime étape d’une semaine d’hommages et de témoignages saluant la carrière et la personnalité de l’acteur.