Patrick Bruel accusé d’agressions sexuelles et viol !

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Coup de tonnerre. Le chanteur et acteur Patrick Bruel est visé par au moins deux plaintes graves, selon des informations de l’AFP, confirmant une enquête publiée par Mediapart.


Patrick Bruel accusé d'agressions sexuelles et viol !
Capture TMC


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Dans le détail, une première plainte a été déposée la semaine dernière à Paris pour agression sexuelle et tentative de viol. Une seconde, enregistrée en 2024 à Saint-Malo, vise des faits présumés de viol.

Mais l’affaire ne s’arrête pas là. Mediapart révèle également que six autres femmes accusent Patrick Bruel de violences sexuelles. À ce stade, ces témoignages n’ont pas tous fait l’objet de plaintes, mais ils pourraient alimenter les investigations en cours.

Face à ces accusations, Patrick Bruel dément catégoriquement. Par l’intermédiaire de son avocat, Me Christophe Ingrain, il assure n’avoir « jamais cherché à contraindre quiconque à un acte sexuel ».


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Les investigations judiciaires devront désormais faire la lumière sur ces accusations particulièrement graves. Comme toujours en matière pénale, la présomption d’innocence s’applique jusqu’à une éventuelle décision de justice. Mais évidemment, cette affaire vient fragiliser l’image de l’artiste, très populaire auprès du public français depuis des décennies.

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