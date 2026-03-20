Pékin Express du 20 mars 2026 : l’épisode 3 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?



Publicité





« Pékin Express : au royaume des dragons » au programme TV du vendredi 20 mars 2026 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour l’épisode 2 de « Pékin Express : au royaume des dragons ». Après l’élimination de Pascal et Fafa, place à la seconde étape au Népal.





A suivre dès 21h10 sur M6, puis en replay sur M6+ durant 7 jours.







Publicité





« Pékin Express : au royaume des dragons », l’épisode 3 du 20 mars 2026

La troisième étape s’annonce particulièrement exigeante. Bien que le Népal soit un pays de taille modeste, environ quatre fois plus petit que la France, il possède une caractéristique unique au monde : huit des dix plus hauts sommets de la planète s’y trouvent, dont l’Everest, l’Annapurna et le Lhotse, qui dépassent tous les 8 000 mètres d’altitude.

C’est dans ce cadre spectaculaire que les équipes vont se lancer dans un trek hors du commun, considéré comme le plus difficile et le plus intense de l’histoire de Pékin Express. Une épreuve qui les mettra à rude épreuve et les poussera dans leurs derniers retranchements.



Publicité





Long de 12 kilomètres, ce trek s’étalera sur deux jours, avec une nuit passée en pleine montagne. Les candidats devront affronter des conditions éprouvantes : la présence constante de sangsues en pleine saison des pluies, ainsi qu’un dénivelé positif de plus de 1 200 mètres. Seules les équipes les plus déterminées réussiront à surmonter ces obstacles.

Au cœur de cette étape particulièrement sportive, un moment hors du temps viendra toutefois apporter une parenthèse plus apaisée. Réunies autour d’un feu de camp, les équipes écouteront les récits de leurs sherpas, cette communauté emblématique du Népal, guides de haute montagne ayant accompagné les plus grands alpinistes de la planète. Des témoignages puissants et inspirants, qui marqueront durablement les candidats.

VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici la bande-annonce de ce qui vous attend ce soir.