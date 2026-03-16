Plus Belle La Vie du 16 mars 2026 : Kassian identifie la victime, Léa quitte Apolline (résumé + extrait vidéo épisode 540 en avance)

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Plus belle la vie du 16 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 540 de PBLV – Kassian va finalement identifier la prochaine victime cet après-midi dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Léa va décider de quitter Apolline…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 16 mars 2026 – résumé de l’épisode 540

Stanislas et Idriss expliquent à Jean-Paul qu’ils ont épluché tous les hommes nés au Mistral ayant trois parents. Steve est évoqué mais écarté car il n’est pas né à Marseille. Ils cherchent Pelot, introuvable depuis le 5 mars : plus de téléphone ni de carte bancaire utilisée. Sa femme se souvient qu’il voulait passer le permis bateau malgré son mal de mer. La police contacte les loueurs… En prison, Kassian dessine une carte avec un trajet en rouge puis demande à voir Boher : s’il ne vient pas, une femme va mourir !

À la capitainerie de la Pointe Rouge, Idriss apprend que Pelot a loué un bateau le 5 mars sous un faux nom. Il a été retrouvé à la dérive près de Sanremo avec ses vrais papiers et son gilet de sauvetage : les autorités pensent qu’il s’est noyé. Au commissariat, Idriss et Stanislas pensent que Pelot a encore simulé sa mort. Boher reçoit alors un appel de Kassian, qui affirme être « arrivé à destination » et lui demande de venir.



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En prison, Kassian montre sa carte du Mistral à Boher : selon lui, l’énigme désigne un lieu du quartier. Jean-Paul comprend : le cabinet médical, fondé par trois personnes dont deux proches. Il réalise que la prochaine cible pourrait être Léa Nebout.

Au Mistral, Thomas doit partir en Australie en urgence : Kilian est hospitalisé pour une appendicite devenue péritonite. Il laisse Djawad gérer le bar en son absence. Plus tard, Ariane, enceinte de 7 mois, insiste pour rester active. En voulant poursuivre un client parti sans payer, elle est stoppée par des contractions et Aya la recadre…

À la résidence, Mirta tente de dissuader Robert de devenir moine en évoquant la vie difficile qui l’attend. Il semble ébranlé. Plus tard, Mirta retrouve Robert : malgré leur discussion, il a décidé de devenir novice pendant deux ans pour trouver la paix après la mort d’une femme dont il se sent responsable. Mirta est bouleversée.

Au cabinet médical, Léa annonce à Apolline qu’elles doivent arrêter : elle choisit Jean-Paul, qui a besoin d’elle. Apolline est effondrée.

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VIDÉO Plus belle la vie du 16 mars 2026 – extrait vidéo

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