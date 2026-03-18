Plus Belle La Vie du 18 mars 2026 : Jean-Paul surprend Apolline et Léa (résumé + extrait vidéo épisode 542 en avance)

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Plus belle la vie du 18 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 542 de PBLV – Apolline va finalement réussir à échapper au tueur cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Jean-Paul va la surprendre dans les bras de Léa !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 18 mars 2026 – résumé de l’épisode 542

Apolline échappe au tueur dans sa chambre d’hôtel et parvient à fuir. En bas, elle est secourue par Léa juste avant l’arrivée de la police. Jean-Paul et Idriss se retrouvent face à Apolline et Léa dans les bras l’une de l’autre… Le tueur leur échappe, ils découvrent qu’il s’est fait passer pour Léa pour piéger Apolline, révélant au passage leur liaison, ce qui choque profondément Jean-Paul.

Le lendemain, Apolline reste très marquée par l’agression, d’autant que la police a récupéré son téléphone avec ses échanges avec Léa… Enfin, la situation explose entre Léa et Jean-Paul : elle lui avoue avoir des sentiments pour Apolline tout en affirmant qu’il est l’homme de sa vie. Dévasté mais toujours amoureux, Jean-Paul comprend qu’il est en train de la perdre. Malgré tout, ils finissent par se prendre dans les bras.



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De leur côté, Louis et Barbara partagent le même doute : ils pensent que le cœur greffé pourrait être celui d’Audrey. Troublés, ils cherchent à en savoir plus malgré le refus de Bahram de leur répondre. Plus tard, Jennifer aide Barbara et Louis à préparer un plan pour obtenir des informations à l’hôpital.

Martin se dispute avec Louisa, persuadé qu’elle complote avec Luna. Elle lui reproche alors d’être égoïste et lui révèle que Luna a sacrifié sa relation avec Idriss pour lui…

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VIDÉO Plus belle la vie du 18 mars 2026 – extrait vidéo

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