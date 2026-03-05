Plus Belle La Vie du 5 mars 2026 : le buste de Saint-Joseph retrouvé, Natacha gravement malade (résumé + extrait vidéo épisode 533 en avance)



Plus belle la vie du 5 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 533 de PBLV – Le plan d’Eric avec Otero va fonctionner cet après-midi dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, il va retrouver le buste de Saint-Joseph ! Mais Eric va déraper…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 5 mars 2026 – résumé de l’épisode 533

Au commissariat, Ariane mange quand Patrick l’interroge sur sa présence à l’hôpital la veille. Elle explique qu’elle voulait rendre visite à Otero pour tenter de le faire parler, pensant qu’il pouvait progresser. Patrick l’interroge aussi sur le scellé qu’elle a récupéré. Elle explique qu’il est lié à la perquisition chez Vanessa Kepler dans l’affaire Oktalis. Mais quand il veut en savoir plus, Ariane élude et s’énerve, réclamant plus de considération avant de sortir marcher après une contraction.

Pendant ce temps, Eric se promène avec Otero et tente de raviver sa mémoire. En évoquant la statuette de Saint-Joseph, Otero parle d’une “boîte à livres”. Distrait par un appel de Laura, Eric ne le surveille plus et Otero s’enfuit.



Au commissariat, Boher s’étonne que Steve n’ait toujours pas reçu les résultats concernant Charlotte malgré sa demande prioritaire. Morgane lui confie plutôt trouver le comportement d’Ariane étrange : elle s’est disputée avec Patrick et était à l’hôpital au moment de la fuite d’Otero. Selon elle, Ariane utilise peut-être sa grossesse pour cacher quelque chose.

Ariane rejoint finalement Eric, qui cherche Otero partout. Ils le retrouvent devant une église : il a récupéré la statuette dans son sac et propose de la rendre en échange d’une soirée avec Ariane. Elle refuse en rappelant qu’elle est enceinte et en couple. Eric récupère la statuette et ils raccompagnent Otero à l’hôpital.

Au Mistral, Vanessa retrouve Laura. Celle-ci lui propose d’organiser gratuitement chez elle un événement avec des collectionneurs d’art, promettant qu’avec Eric ils pourront aussi l’aider à se blanchir dans l’affaire Oktalis. Convaincue, Vanessa accepte de prêter sa maison pour un cocktail.

À l’agence de détectives, Laura, Eric et Ariane reconstituent la statuette complète de Saint-Joseph. Une vente organisée le lendemain chez Vanessa devrait attirer les suspects et permettre de démasquer le coupable. Soudain, ils entendent quelqu’un devant la porte : Eric saisit un livre et assomme l’intrus… avant de découvrir de qui il s’agit et réaliser qu’il est allé trop loin…

Chez Apolline, Steve s’inquiète : elle a de la fièvre, se sent oppressée et souffre de palpitations. Pensant à un trouble psychosomatique lié à Léa Nebout, il cherche un médecin. Après plusieurs tentatives infructueuses, Yolande insiste pour appeler Léa, qui accepte finalement de passer en fin de journée. Chez Apolline, Léa constate toujours de la fièvre et des palpitations, mais la rassure et lui prescrit des examens pour le lendemain. Alors qu’elle s’apprête à partir, Apolline lui tient la main et Léa décide finalement de rester auprès d’elle, prévenant Jean-Paul qu’elle ne rentrera pas ce soir.

En terrasse, Gabriel remarque une grosse marque rouge dans le cou de Natacha et reconnaît les signes d’un lymphome. Elle confirme la gravité mais refuse d’en parler et lui demande de faire comme si de rien n’était. Touchés, ils se prennent la main. Plus tard au cabinet, Gabriel demande à Jennifer d’alléger son planning pour les jours suivants afin de pouvoir soutenir Natacha.

VIDÉO Plus belle la vie du 5 mars 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.