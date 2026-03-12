Quotidien du 12 mars 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 12 mars 2026, les invités – Ce jeudi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 12 mars 2026

👩 Yohanna Brette et Danièle Klein — Partie civile dans le procès de l’attentat du DC-10 d’UTA

👨‍⚕️ Pr. Pierre Alexis Geoffroy — « La nuit vous appartient » (Ed. Robert Laffont)



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce jeudi 12 mars 2026 à 19h25 sur TMC.