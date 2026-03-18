Quotidien du 18 mars 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

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Quotidien du 18 mars 2026, les invités – Ce mercredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Quotidien du 18 mars 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
TMC


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Quotidien : les invités du 18 mars 2026

🎤 Guillaume Ancel – Ancien officier, écrivain

🎭 Redouane Bougheraba – « Mon premier spectacle » à Paris au Théâtre Edouard VII jusqu’au 25 avril et en tournée


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Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mercredi 18 mars 2026 à 19h25 sur TMC.

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