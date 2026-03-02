Quotidien du 2 mars 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 2 mars 2026, les invités – Ce lundi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 2 mars 2026

L’équipe de Quotidien est de retour de vacances et sera entourée d’experts ce lundi soir afin d’évoquer la guerre en Iran.

🎙️ Gérard Araud

Ancien ambassadeur de France aux États-Unis et en Israël



🎖️ Général Nicolas Richoux

Ancien commandant de la 7e brigade blindée

