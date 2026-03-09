Quotidien du 9 mars 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 9 mars 2026, les invités – Ce lundi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Capture TMC


Quotidien : les invités du 9 mars 2026

🎬 Philippe Lacheau — Réalisateur de « Marsupilami », déjà plus de 5 millions d’entrées

🇫🇷 François Hollande — Ancien président de la République


Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce lundi 9 mars 2026 à 19h25 sur TMC.

