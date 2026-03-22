Rugby Top 14 : suivre le match Bordeaux / Toulouse en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Rugby Top 14 – suivre la rencontre Bordeaux / Toulouse en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce dimanche 22 mars 2026 sur Canal+ ! Suite et fin de la 19ème journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, l’Union Bordeaux-Bègles accueille le Stade Toulousain.





📺 Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h05.







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L’Union Bordeaux-Bègles reçoit le Stade Toulousain ce dimanche au Stade Atlantique, en clôture de la 19ᵉ journée de Top 14. Cette affiche fait partie des chocs de la journée, opposant deux prétendants réguliers aux phases finales et deux des effectifs les plus talentueux du championnat.

Bordeaux aura à cœur de prendre sa revanche après la lourde défaite subie au match aller à Toulouse (56-13), tandis que le Stade Toulousain, champion de France en titre, se déplace avec l’objectif de confirmer sa domination et de consolider sa place en tête du classement. Dans un stade délocalisé pour l’occasion et attendu très rempli, la rencontre s’annonce spectaculaire entre deux équipes réputées pour leur jeu offensif.



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Bordeaux / Toulouse la composition des équipes

Le XV de départ de Bordeaux-Bègles : 15. Rayasi ; 14. Uberti, 13. Penaud, 12. Moefana, 11. Tambwe ; 10. Jalibert, 9. Lucu (cap.) ; 7. Vergnes-Taillefer, 8. Matiu, 6. Gazzotti ; 5. Cazeaux, 4. Coleman; 3. Tameifuna, 2. Lamothe, 1. Poirot.

Les remplaçants : 16. Sa, 17. Perchaud, 18. Palu, 19. Bochaton, 20.Retière, 21.Mousques, 22.Janse van Rensburg, 23. Sadie.

Le XV de départ du Stade Toulousain : 15. Remue ; 14. Thomas, 13. Gourgues, 12. Barassi, 11. Lebel ; 10. R.Ntamack, 9. Graou ; 7. Banos, 8. Roumat, 6. Willis (cap.) ; 5. Vergé, 4.Elias ; 3. Merkler, 2. Mauvaka, 1. Mallez.

Les remplaçants : 16. Cramont, 17. Ainu’u, 18.Bonnard-Martin, 19. T.Ntamack, 20. Saito, 21. Delibes, 22. Richardis, 23. Colombe.

Bordeaux / Toulouse en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Bordeaux / Toulouse, 19ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.