Rugby Top 14 : suivre le match La Rochelle / Pau en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Rugby Top 14 – suivre la rencontre La Rochelle / Pau en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce samedi 21 mars 2026 sur Canal+ ! Suite de la 19ème journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, la Section Paloise se déplace au Stade Rochelais.





📺 Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h.







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Le Stade Rochelais, actuellement en milieu de tableau, doit absolument s’imposer à domicile pour rester dans la course aux six premières places qualificatives pour les phases finales. Les Maritimes restent solides à Deflandre cette saison, mais leur irrégularité les oblige à enchaîner les résultats positifs pour ne pas décrocher.



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En face, la Section Paloise réalise une saison ambitieuse et pointe dans le haut du classement, ce qui fait de ce déplacement un test important pour confirmer ses prétentions. Pau avait d’ailleurs largement dominé La Rochelle lors du match aller (53-33), ce qui ajoute un enjeu de revanche pour les Rochelais dans cette affiche programmée en prime time.

La Rochelle / Pau la composition des équipes

Le XV de départ du Stade Rochelais : 15. Pacome, 14. Nowell, 13. Niniashvili, 12. Séguret, 11. Leyds ; 10. Hastoy, 9. Le Garrec ; 7. Botia, 8. Alldritt (cap.), 6. Haddad-Victor ; 5. Douglas, 4. Kante Samba ; 3. Feao, 2. Lespiaucq-Brettes, 1. Wardi.

Remplaçants : 16. Sutidze, 17. Kaadouri, 18. Skelton, 19. Lavault, 20. Timo, 21. Berjon, 22. Lagivala, 23. Kuntelia.

Le XV de départ de la Section Paloise : 15. Maddocks ; 14. Attissogbe, 13. Gailleton, 12. Decron, 11. Arfeuil ; 10. Desperes, 9. Daubagna ; 7. Hewat, 8. Isa, 6. Whitelock (cap.) ; 5. Maximin, 4. Auradou ; 3. Papidze, 2. Montoya, 1. Kaulashvili.

Remplaçants : 16. Rey, 17.Seneca, 18. Jolmes, 19. Picquette, 20. Zegueur, 21. Robson, 22. Simmonds, 23. Laclayat

La Rochelle / Pau en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

La Rochelle / Pau, 19ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.