Soirée spéciale « Brice de Nice » en hommage à Bruno Salomone ce soir sur M6 (17 mars 2026)

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Soirée spéciale « Brice de Nice » ce soir sur M6 afin de rendre hommage à Bruno Salomone, décédé dimanche à l’âge de 55 ans. La chaîne déprogramme la rediffusion de « Cauchemar en cuisine » initialement prévu et diffusera « Brice de Nice » et « Brice de Nice 3 ».





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne, puis en streaming sur M6+.







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A 21h10 : « Brice de Nice »

Éternel adolescent approchant la trentaine, abandonné par ses parents, Brice s’est inventé un personnage de « surfeur, winner ascendant snowboarder ». Il vit à Nice, dans la somptueuse villa familiale. Chaque matin, vêtu de son célèbre tee-shirt jaune, il scrute une mer d’huile en attendant « sa » vague, celle qui lui permettrait enfin de prouver ses talents de surfeur. Mais lorsque son père est envoyé en prison pour blanchiment d’argent, Brice se retrouve sans domicile. En découvrant l’annonce d’une compétition de surf, il décide alors de prendre la route direction la côte basque…

Avec Jean Dujardin (Brice de Nice), Clovis Cornillac (Marius), Bruno Salomone (Igor d’Hossegor), Élodie Bouchez (Jeanne), Alexandra Lamy (la sirène), Antoine Duléry (Micky la légende), Delphine Chanéac (Marjorie).



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A 23h : « Brice 3 »

Brice est de retour. Le monde a changé… mais lui, pas vraiment. Lorsque son meilleur ami Marius l’appelle à l’aide, il se lance dans une grande aventure à l’autre bout du monde. Les voyages forment la « jaunesse »… mais restera-t-il le roi de la casse ?

Avec Jean Dujardin (Brice de Nice), Clovis Cornillac (Marius de Fréjus), Bruno Salomone (Igor d’Hossegor), Alban Lenoir (Gregor d’Hossegor), Noëlle Perna (Edwige), Jean-Michel Lahmi (Le chargé de mission de la Ville de Nice), Louis-Do de Lencquesaing (Docteur Louis-Do de Bordeaux), Éric Collado (Éric du Croisic).